Ricardo Hoffmann continuará siendo el presidente de la Liga de Fútbol de Olavarría

La Liga de Fútbol de Olavarría llevó a cabo su Asamblea Anual Ordinaria y se confirmó la continuidad de la Comisión Directiva que encabeza Ricardo Hoffmann.

En instalaciones del ente regulador y la presencia de los presidentes de los Clubes afiliados, se aprobó por unanimidad la Memoria y Balance del último ejercicio y se ratificó la continuidad de la Comisión Directiva por el próximo año.

Ricardo Hoffmann continuará como presidente durante los próximos 12 meses y Pablo Palahy seguirá ocupando el cargo de vicepresidente.