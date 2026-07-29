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Ricardo Hoffmann continuará siendo el presidente de la Liga de Fútbol de Olavarría

En la noche del último martes se confirmó la continuidad de Ricardo Hoffmann como presidente de la Liga de Fútbol de Olavarría.  

La Liga de Fútbol de Olavarría llevó a cabo su Asamblea Anual Ordinaria y se confirmó la continuidad de la Comisión Directiva que encabeza Ricardo Hoffmann.

 

En instalaciones del ente regulador y la presencia de los presidentes de los Clubes afiliados, se aprobó por unanimidad la Memoria y Balance del último ejercicio y se ratificó la continuidad de la Comisión Directiva por el próximo año.

 

Ricardo Hoffmann continuará como presidente durante los próximos 12 meses y Pablo Palahy seguirá ocupando el cargo de vicepresidente.

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