Llega una nueva edición de la “Peña del Encuentro”

Se realizará una nueva edición de la “Peña del Encuentro”, que se llevará a cabo el próximo miércoles 8 de julio desde las 20 horas en instalaciones del Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO).

Se trata de una propuesta que se desarrollará en el marco del cronograma de actividades organizadas por el Municipio, con motivo de celebrarse el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.

El evento contará con la participación de artistas locales y nacionales, junto a grupos de danzas, y la presentación especial del Ballet Folklórico Municipal.

La actividad se desarrollará con entrada libre y gratuita. Próximamente se comunicará la modalidad para el retiro previo de entradas.

Como en la edición anterior, el servicio de cantina en la Peña del Encuentro estará a cargo de la Unión de Clubes.