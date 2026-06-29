APPS: corrieron la 4° fecha en Tres Arroyos

El Autódromo Segundo Taraborelli de Tres Arroyos recibió la 4° fecha del campeonato de APPS con medio centenar de pilotos.

En la Promocional 1100, Bernardo Fucci logró su segunda victoria del año y fue escoltado por Diego Tartúferi y Benjamín Latorre.

Leonel Gelso fue el ganador de Monomarca 1100. Fue festejo luego de la verificación técnica donde se excluyó a Braian Stracquadaini, quien se había impuesto en pista. El podio lo completaron Leonardo Marotta y Emiliano Juez.

Por último, en la Copa Gol hubo doble Final. La primera de las carreras definitorias consagró Juan Pablo Acevedo tras aprovechar el recargo de sus compañeros de podio, y sumó su segunda victoria del año.

Por otro lado, en la 2° Final, la victoria fue para Eddie Leonetti que se tomó revancha y se impuso a Acevedo que finalizó como escolta y Aldo Gisler.

La quinta fecha será el 26 de julio con la carrera de “Dos Pilotos” en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría.