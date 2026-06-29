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APPS: corrieron la 4° fecha en Tres Arroyos

El pasado domingo, las categorías de la Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste tuvieron la continuidad del calendario en Tres Arroyos. Bernado Fucci, Leonel Gelso, Juan Pablo Acevedo y Eddie Leonetti fueron ganadores.

Foto: Bandera a Cuadros

El Autódromo Segundo Taraborelli de Tres Arroyos recibió la 4° fecha del campeonato de APPS con medio centenar de pilotos.

 

En la Promocional 1100, Bernardo Fucci logró su segunda victoria del año y fue escoltado por Diego Tartúferi y Benjamín Latorre.

 

Leonel Gelso fue el ganador de Monomarca 1100. Fue festejo luego de la verificación técnica donde se excluyó a Braian Stracquadaini, quien se había impuesto en pista. El podio lo completaron Leonardo Marotta y Emiliano Juez.

 

Por último, en la Copa Gol hubo doble Final. La primera de las carreras definitorias consagró Juan Pablo Acevedo tras aprovechar el recargo de sus compañeros de podio, y sumó su segunda victoria del año.

 

Por otro lado, en la 2° Final, la victoria fue para Eddie Leonetti que se tomó revancha y se impuso a Acevedo que finalizó como escolta y Aldo Gisler.

 

La quinta fecha será el 26 de julio con la carrera de “Dos Pilotos” en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría.

 

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