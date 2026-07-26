APPS: piloto accidentado fue internado por precaución

Durante el fin de semana, en el autódromo del AMCO se corrió una nueva fecha de APPS y fue con la disputa de la carrera de invitados “Gran Premio Infoeme 20 años”, y en la Promocional, Facundo Nocetti protagonizó un espectacular vuelco que derivó en su internación.

Nocetti ingresó al centro de salud sin lesiones de gravedad, presentando únicamente golpes y traumatismos propios de la violencia del accidente ocurrido en plena competencia de la Promocional 1100 en el autódromo “Hermanos Emiliozzi”.

Como medida preventiva, los profesionales que atendieron al piloto de Rauch resolvieron que el piloto permanezca 24 horas en observación, con el objetivo de controlar su evolución clínica y descartar cualquier complicación derivada del fuerte impacto.

De acuerdo con lo informado, si la evolución continúa siendo favorable, este lunes recibirá el alta médica y podrá regresar a Rauch.

Fuente: La Nueva Verdad de Rauch