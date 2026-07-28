Nocetti tras el accidente en el AMCO: “Solo tengo moretones, estoy bien”

El piloto de Rauch llevó tranquilidad luego del fuerte accidente que protagonizó durante la final de la Promocional 1100 en el Autódromo Hermanos Emiliozzi.

Facundo Nocetti protagonizó un impactante accidente durante la final de la Promocional 1100, en el marco del “Gran Premio Infoeme 20 Años”, disputado en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría. Fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, donde recibió el alta médica en la jornada del último lunes.

Horas después del vuelco, el propio piloto compartió un video para llevar tranquilidad y agradecer las muestras de afecto recibidas.

“Quería mandar un video para saludar a la gente y agradecerle por todos los mensajes que he recibido. También agradecer a todo el cuerpo médico del Hospital Municipal de Olavarría y al cuerpo médico que actuó en el autódromo”, expresó Nocetti.

El oriundo de Rauch agregó: “Quería llevarle tranquilidad a la gente, estoy bien. Solo tengo moretones, producto del grave accidente que sufrimos, pero estoy bien. Los médicos ya me dieron el alta, así que en un ratito volvemos para la ciudad".

Finalmente, el piloto que se retiró del auto por sus propios medios antes de ser asistido por personal de sanidad, envió un saludo a todos quienes se preocuparon por su estado de salud.