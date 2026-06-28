“Los que llegamos somos los que mejor hemos jugado”

Sebastián Álvarez se transformó en uno de los pilares de Racing dentro y fuera de la cancha. A sus 33 años, el defensor aporta experiencia, liderazgo y una voz de mando que resulta fundamental para un plantel que buscará quedarse con el torneo Interligas.

Luego de su participación en el Torneo Regional Amateur, el ex jugador de la B Nacional y el Federal A decidió continuar en el club y ahora palpita una edición especial del clásico olavarriense ante Estudiantes.

“Los que llegan a la final evidentemente son los que mejor han jugado y mejor rendimiento han tenido. Haciendo un balance creo que fuimos de menor a mayor y habernos sacado un rival durísimo como fue Ferro en los penales creo que se notó en el resultado a la semana siguiente con Balonpié”, analizó.

Sobre el rival de turno, Álvarez destacó el trabajo de Mauricio Peralta, a quien conoce de su paso por Ciudad de Bolívar.

“Conozco cómo trabaja Mauricio y cómo maneja sus equipos y va a ser un duro rival. Por su parte creo que es un espectáculo para la ciudad primero, y después ojalá que todos lo podamos disfrutar y que quede el resultado en nuestra casa”, sostuvo.

Además, el ex jugador de Circulo Deportivo de Nicanor Otamendi valoró el presente del Bata y la calidad de su plantel.

“Estudiantes ha hecho las cosas bien y ha eliminado un rival durísimo también como es El Fortín, que es el equipo con mejor puntaje de toda la fase regular. Cuenta con jugadores de jerarquía como Manuel Abentin, Biscardi, Leo Vitale y pibes de buen presente. Además de tener una gran base de hace varios campeonatos. Por todo esto hace que sea un equipo difícil. Nada que preocuparse, sino que ocuparse, y va a ser un lindo duelo”.

Precisamente, uno de los nombres propios de la final será Manuel Abentin, figura determinante en la clasificación albinegra. El defensor chaira no escatimó elogios hacia el delantero.

“Con el Chucky no hemos compartido plantel, pero la ciudad y el fútbol siempre nos ha hecho coincidir en lugares y hay una muy buena relación. Obviamente un partido de fútbol no cambia, pero yo quiero ganar, seguramente él también. Va a ser un lindo desafío desde lo personal, también medirme con un jugador como él. Sacaré lo mejor de mí para poder opacar un buen rendimiento de Manuel”.

Pensando en los 180 minutos de la serie, Álvarez remarcó la necesidad de mantener la inteligencia táctica y la identidad futbolística del equipo.

“Tenemos que ser lo más inteligentes posible. Son dos partidos, nosotros queremos ser protagonistas en cualquier cancha como lo hemos sido durante todo el campeonato y ser conscientes de que la definición será en casa, en nuestro estadio. Va a ser un partido duro tanto en la ida como en la vuelta”.

El defensor también se refirió al cambio de entrenador tras la salida de Roberto Tucker y la asunción de Carlos Tavare.

“No hubo un cambio específico ya que Carlos venía trabajando en conjunto con Roberto. Lo que nos dio Carlitos fue más libertad para decidir, libertad para sentirnos cómodos. Nos pregunta, nos impone, obviamente también es la cabeza de este grupo, y la verdad que hablo de mi parte, yo estoy muy conforme con el trabajo de Carlitos y con la manera de ser de él”.

Incluso, reconoció el deseo de poder coronar con un campeonato el trabajo silencioso del nuevo entrenador.

“Pensaba ojalá que se nos dé por él también porque ha hecho un trabajo en silencio, poniéndose una camiseta pesada después de la salida de Roberto, y nos ayudó un montón. A las buenas personas siempre está bueno que les reconozcamos y ojalá que sea con un título acá en la ciudad”.

Por último, Álvarez explicó los motivos que lo llevaron a continuar en Racing una vez finalizado el Regional Amateur: "No te voy a decir que muchas veces no he pensado qué hubiese sido si me iba, porque he tenido llamados, pero decidí con la tranquilidad de saber que estaba en un buen lugar, de un equipo protagonista, y me quedé con la espina del Regional. Decidí con tranquilidad, con paz y con el corazón de lo que había sido el Regional Amateur, de poder seguir por esa línea y pertenecer a un proyecto encabezado por Mario Giacomaso”.

Y concluyó con una reflexión que resume su presente futbolístico: “Tengo amigos acá y lo disfruto. Qué mejor que disfrutar de tu trabajo; hacía mucho tiempo que no me pasaba y me tocó volver a disfrutar del fútbol, no lo quiero soltar. No soy chico, tengo 33 años, pero lo que me queda de carrera quiero disfrutarlo”.