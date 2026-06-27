El Torneo Apertura “Mario Buceta” tuvo a sus campeones

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas concluyó con la definición en cinco de las seis categorías.

Estudiantes en Décima y Quinta, El Fortín en Novena y Sexta y Embajadores en Octava festejaron en la 13° y última fecha del certamen y se sumaron a Ferro en Séptima que se había consagrado una semana antes.

En la jornada sabatina, hubo paridad entre Embajadores y El Fortín y entre Ferro y Estudiantes en duelos que se jugaron en dos escenarios. También fue parejo el cruce entre Municipales y Loma Negra con cinco cruces.

Por último, Sierra Chica ganó su único partido y se repartieron resultados Luján vs San Martín e Hinojo vs Villa Mailín.

Los resultados:

En Décima

Estudiantes 1 – 0 Ferro

Embajadores 1 – 1 El Fortín

Hinojo 1 – 1 Villa Mailín

Municipales 1 – 1 Loma Negra

En Novena

Estudiantes 1 – 0 Ferro

Embajadores 0 – 1 El Fortín

Municipales 1 – 3 Loma Negra

En Octava

Ferro 1– 1 Estudiantes

Embajadores 3 – 1 El Fortín

Municipales 1 – 3 Loma Negra

En Séptima

Ferro 3 – 0 Estudiantes

El Fortín 0 – 0 Embajadores

Hinojo 4 – 0 Villa Mailín

Municipales 2 – 2 Loma Negra

En Sexta

Ferro 0 – 0 Estudiantes

Luján 2 – 1 San Martín

El Fortín 0 – 1 Embajadores

Sierra Chica 5 – 1 Colonias y Cerros

En Quinta

Ferro 0 – 1 Estudiantes

Luján 0 – 6 San Martín

El Fortín 3 – 1 Embajadores

Municipales 2 – 0 Loma Negra