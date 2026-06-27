El Torneo Apertura “Mario Buceta” tuvo a sus campeones

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas concluyó con la definición en cinco de las seis categorías.
Estudiantes en Décima y Quinta, El Fortín en Novena y Sexta y Embajadores en Octava festejaron en la 13° y última fecha del certamen y se sumaron a Ferro en Séptima que se había consagrado una semana antes.
En la jornada sabatina, hubo paridad entre Embajadores y El Fortín y entre Ferro y Estudiantes en duelos que se jugaron en dos escenarios. También fue parejo el cruce entre Municipales y Loma Negra con cinco cruces.
Por último, Sierra Chica ganó su único partido y se repartieron resultados Luján vs San Martín e Hinojo vs Villa Mailín.
Los resultados:
En Décima
Estudiantes 1 – 0 Ferro
Embajadores 1 – 1 El Fortín
Hinojo 1 – 1 Villa Mailín
Municipales 1 – 1 Loma Negra
En Novena
Estudiantes 1 – 0 Ferro
Embajadores 0 – 1 El Fortín
Municipales 1 – 3 Loma Negra
En Octava
Ferro 1– 1 Estudiantes
Embajadores 3 – 1 El Fortín
Municipales 1 – 3 Loma Negra
En Séptima
Ferro 3 – 0 Estudiantes
El Fortín 0 – 0 Embajadores
Hinojo 4 – 0 Villa Mailín
Municipales 2 – 2 Loma Negra
En Sexta
Ferro 0 – 0 Estudiantes
Luján 2 – 1 San Martín
El Fortín 0 – 1 Embajadores
Sierra Chica 5 – 1 Colonias y Cerros
En Quinta
Ferro 0 – 1 Estudiantes
Luján 0 – 6 San Martín
El Fortín 3 – 1 Embajadores
Municipales 2 – 0 Loma Negra