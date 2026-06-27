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 - 27 de Junio de 2026 | 20:31

El Torneo Apertura “Mario Buceta” tuvo a sus campeones

Estudiantes, El Fortín y Embajadores se consagraron campeones en la última fecha del Torneo Apertura “Mario Buceta” que se completó en la jornada de este sábado.

Foto: prensa CAE

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas concluyó con la definición en cinco de las seis categorías.

 

Estudiantes en Décima y Quinta, El Fortín en Novena y Sexta y Embajadores en Octava festejaron en la 13° y última fecha del certamen y se sumaron a Ferro en Séptima que se había consagrado una semana antes.

 

En la jornada sabatina, hubo paridad entre Embajadores y El Fortín y entre Ferro y Estudiantes en duelos que se jugaron en dos escenarios. También fue parejo el cruce entre Municipales y Loma Negra con cinco cruces.

 

Por último, Sierra Chica ganó su único partido y se repartieron resultados Luján vs San Martín e Hinojo vs Villa Mailín.

 

Los resultados:

En Décima

Estudiantes 1 – 0 Ferro 

Embajadores 1 – 1 El Fortín 

Hinojo 1 – 1 Villa Mailín 

Municipales 1 – 1 Loma Negra 

 

En Novena

Estudiantes 1 – 0 Ferro 

Embajadores 0 – 1 El Fortín 

Municipales 1 – 3 Loma Negra 

 

En Octava

Ferro 1– 1 Estudiantes 

Embajadores 3 – 1 El Fortín 

Municipales 1 – 3 Loma Negra 

 

En Séptima

Ferro 3 – 0 Estudiantes 

El Fortín 0 – 0 Embajadores 

Hinojo 4 – 0 Villa Mailín

Municipales 2 – 2 Loma Negra  

 

En Sexta

Ferro 0 – 0 Estudiantes

Luján 2 – 1 San Martín  

El Fortín 0 – 1 Embajadores 

Sierra Chica 5 – 1 Colonias y Cerros 

 

En Quinta

Ferro 0 – 1 Estudiantes 

Luján 0 – 6 San Martín  

El Fortín 3 – 1 Embajadores 

Municipales 2 – 0 Loma Negra 

 

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