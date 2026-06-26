Facundo García vuelve a Chipre y jugará nuevamente en Omonia 29M

Facundo García fue confirmado como nuevo jugador del PAC Omonia 29M y volverá a la entidad tras dos años.

El volante olavarriense vuelve al Omonia luego de completar los últimos meses en la máxima categoría del fútbol de Letonia y regresa a la entidad donde fue parte del plantel que jugó su única temporada en la Primera División.

En la actualidad, el “Triflio” compite en la Segunda División de Chipre y contará con el olavarriense nacido en diciembre de 1999 que desarrolló gran parte de su carrera en el ascenso europeo.

“Le damos la bienvenida a Facundo a la gran familia de OMONOIA y le deseamos muchos éxitos con el Trifilo en el pecho”, aseguraron desde las redes sociales del fútbol chipriota.