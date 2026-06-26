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 - 26 de Junio de 2026 | 19:27

Facundo García vuelve a Chipre y jugará nuevamente en Omonia 29M

Facundo García seguirá jugando en el ascenso europeo y regresará a Chipre para la venidera temporada.

Foto: Archivo

Facundo García fue confirmado como nuevo jugador del PAC Omonia 29M y volverá a la entidad tras dos años.

 

El volante olavarriense vuelve al Omonia luego de completar los últimos meses en la máxima categoría del fútbol de Letonia y regresa a la entidad donde fue parte del plantel que jugó su única temporada en la Primera División.

 

En la actualidad, el “Triflio” compite en la Segunda División de Chipre y contará con el olavarriense nacido en diciembre de 1999 que desarrolló gran parte de su carrera en el ascenso europeo.

 

Le damos la bienvenida a Facundo a la gran familia de OMONOIA y le deseamos muchos éxitos con el Trifilo en el pecho”, aseguraron desde las redes sociales del fútbol chipriota.

 

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