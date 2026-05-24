Descenso para Gabriel Raimondi en el Mallorca

Mallorca, dirigido por Martín Demichelis y con el olavarriense Gabriel Raimondi como ayudante de campo, no logró mantener la categoría y jugará en Segunda División.

El elenco que tiene al olavarriense como parte del cuerpo técnico se impuso 3 a 0 al ya descendido Real Oviedo en el último partido de la temporada, pero no dependía de sí mismo para mantenerse en Primera y no logró evitar la caída de categoría.

El equipo que contrató los servicios de Gabriel Raimondi junto a Martín Demichellis el pasado mes de marzo, se había ilusionado con mantener la categoría con cinco victorias, una ante el Real Madrid, pero en 13 partidos además sumó otras cinco caídas y tres empates.