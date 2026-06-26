“Misterios Mentales”, una experiencia imperdible en Olavarría

Agustín Canolik se presentará en Olavarría el próximo 10 de julio con “Misterios Mentales” en el Teatro Municipal.

Se trata de una experiencia imperdible con un show interactivo de mentalismo que invita a reflexionar sobre las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos y el lugar del misterio en la modernidad.

Agustín explora junto al público distintas respuestas posibles a través de experiencias de adivinación, ilusionismo y mentalismo.

Con una puesta dinámica y participativa, “Misterios Mentales” busca asombrar y entretener, pero también compartir un viaje personal de auto-conocimiento.

Es el primer proyecto transmedia de mentalismo, que combina contenido audiovisual, una plataforma web y un show en el teatro.

Sus videos más recientes alcanzaron más de 50 millones de visualizaciones, superó los 400 mil seguidores en todas las redes sociales y fue invitado a los programas más importantes del país, lo entrevistaron en medios internacionales y sostiene un ciclo a sala llena en Av. Corrientes, con entradas agotadas con meses de anticipación.

Entradas a la venta a través de articket.com.ar con crédito y débito, en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo y en el Teatro Municipal, Rivadavia 2780 (crédito, débito y billeteras virtuales).