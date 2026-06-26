Ke Personajes: aguinaldo y cuotas para vivir un show único

La presentación de Ke Personajes en Olavarría está anunciada para el 5 de septiembre. Las entradas se pueden comprar de manera financiada tanto a través de la plataforma Ticket10 como en el punto físico de Coronel Suárez 2860.

Se ofrecen tres y seis cuotas sin interés con todas las tarjetas.

El espectáculo será en el Maxigimnasio del Club Estudiantes, de la mano de la productora “Olavarría Arena”.

La banda llegará en el marco de su gira por todo el país y Olavarría será su única escala dentro de la provincia de Buenos Aires.

Además visitará Neuquén, Mendoza, Corrientes, Tucumán, Córdoba y Rosario. En cada presentación, el grupo liderado por Emanuel Noir repasará sus grandes éxitos e incluirá canciones del nuevo disco “Corazón Ausente”.