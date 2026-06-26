Secuestraron cuchillos y carabinas en un allanamiento por abigeato

A raíz de un hecho de abigeato ocurrido en Santa Luisa, personal de la Subcomisaría inició una investigación que permitió identificar al autor del hecho.

En ese marco se libró este jueves una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en Junín al 1200.

Allí fueron secuestrados un aire comprimido, dos carabinas calibre 22, 200 cartuchos del mismo calibre, varias cuchillas y una sierra.

El imputado es un hombre de 52 años que continúa el proceso en libertad.

Interviene la UFI 11 del Departamento Judicial de Azul.