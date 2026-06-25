Torneo Interligas Juvenil: El Fortín ganó en el Pozo Serrano

El certamen formativo que cuenta con la participación de equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y de Bolívar, inició con la 9° fecha y fue con festejos para El Fortín.
En el Pozo Serrano, el “Fortinero” ganó en sus dos presentaciones y terminó -a pesar de recién iniciar la fecha- en la tercera colocación de la tabla general.
Los resultados:
Sub12
San Martín 0 – 4 El Fortín
Sub14
San Martín 1 – 3 El Fortín
La programación:
Sub12
Lunes 18:00 hs.: Estudiantes vs. Embajadores
Ferro vs. Balonpié
Bancario vs. Empleados
Racing vs. Loma Negra
Sub14
Lunes 19:15 hs.: Estudiantes vs. Embajadores
Ferro vs. Balonpié
Bancario vs. Empleados
Racing vs. Loma Negra