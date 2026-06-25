Torneo Interligas Juvenil: El Fortín ganó en el Pozo Serrano | Infoeme
Jueves 25 de Junio 2026 - 23:52hs
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 - 25 de Junio de 2026 | 22:10

Torneo Interligas Juvenil: El Fortín ganó en el Pozo Serrano

En la tarde de este jueves, comenzó la última fecha de la Fase de Grupos del Torneo Unión Regional Deportiva para las categorías formativas y en el Pozo Serrano, ganó El Fortín.

Fotos: Claudia Begunza

El certamen formativo que cuenta con la participación de equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y de Bolívar, inició con la 9° fecha y fue con festejos para El Fortín.

 

En el Pozo Serrano, el “Fortinero” ganó en sus dos presentaciones y terminó -a pesar de recién iniciar la fecha- en la tercera colocación de la tabla general.

 

 

Los resultados:

Sub12

San Martín 0 – 4 El Fortín

Sub14

San Martín 1 – 3 El Fortín

 

La programación:

Sub12

Lunes 18:00 hs.: Estudiantes vs. Embajadores

Ferro vs. Balonpié

Bancario vs. Empleados

Racing vs. Loma Negra

Sub14

Lunes 19:15 hs.: Estudiantes vs. Embajadores

Ferro vs. Balonpié

Bancario vs. Empleados

Racing vs. Loma Negra

 

 

 

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