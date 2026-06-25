Torneo Interligas Juvenil: El Fortín ganó en el Pozo Serrano

El certamen formativo que cuenta con la participación de equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y de Bolívar, inició con la 9° fecha y fue con festejos para El Fortín.

En el Pozo Serrano, el “Fortinero” ganó en sus dos presentaciones y terminó -a pesar de recién iniciar la fecha- en la tercera colocación de la tabla general.

Los resultados:

Sub12

San Martín 0 – 4 El Fortín

Sub14

San Martín 1 – 3 El Fortín

La programación:

Sub12

Lunes 18:00 hs.: Estudiantes vs. Embajadores

Ferro vs. Balonpié

Bancario vs. Empleados

Racing vs. Loma Negra

Sub14

Lunes 19:15 hs.: Estudiantes vs. Embajadores

Ferro vs. Balonpié

Bancario vs. Empleados

Racing vs. Loma Negra