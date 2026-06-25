El valor de la renta conspira contra la producción lechera en Olavarría

En un contexto nacional de expansión, pero también de una concentración cada vez en menos manos, la lechería se muestra como una actividad en retroceso en el partido de Olavarría.

Según un informe publicado en estos días, la producción lechera sigue creciendo tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. De hecho, en mayo fue de 915.582.944 de litros, un 2% en comparación con el mismo mes de 2025.

La tendencia coincide con los números de las dos principales regiones de la Provincia: Mar y Sierras (a la que pertenece Olavarría) y Buenos Aires - Oeste (Trenque Lauquen, Pehuajó y Bolívar, entre otras), ambas cuentas ocupan el primer y el tercer lugar a nivel nacional. El partido de Olavarría oficiaría como el vértice de estas, sin embargo la producción va en sentido contrario, según el empresario del rubro Fernando Benac, titular de Lácteos La Casiana.

“Olavarría no es una zona muy lechera -planteó Benac-, tenemos 5 ó 6 productores que todos me entregan a mí y será una recolección de 25.000 litros por día, no más de eso, en comparación con la Cuenca Mar y Sierras, o un partido como Tandil, donde en un radio de 50 kilómetros se producen 500.000 litros de leche”.

“Por eso yo me estoy yendo a buscar leche a dos tambos de Tandil, porque Olavarría no crece en lo que es lechería. Muchos de nuestros tambos son en campos rentados, hoy en día está bajo el precio de la leche y no conviene porque los alquileres son a valor carne y la carne está muy arriba, entonces al productor lechero se le elevó muchísimo la renta del campo y no lo compensó con el precio de la leche” explicó.

El cambio no data de mucho tiempo, según Benac: “Hace un año o dos tenían muy buena rentabilidad, porque el precio de la carne estaba bajo, entonces pagaban poco el alquiler de los campos y el precio del maíz también. Más o menos para que un tambo dé ganancia con un litro de leche tiene que pagar dos kilos, dos kilos y medio de maíz. Hoy más o menos están en ese número, pero los alquileres son altísimos”.

“De hecho en los últimos dos meses han cerrado dos tambos acá en Olavarría. Hoy la producción crece en cuencas lecheras y con productores con campo propio, porque al que renta ya no le termina siendo negocio la lechería” sumó.

Zona lechera por excelencia, en los campos de Santa Luisa supieron ser hasta 12 tambos. Hoy quedan solamente dos.

“Yo antes iba a buscar la leche a La Madrid y ahora me estoy inclinando para el lado de Azul y Tandil; traigo unos 13 mil litros en Tandil y otros 10 mil en Azul porque en Olavarría ya casi no quedan productores. Yo creo que no van a quedar tamberos en Olavarría y de hecho los que están en el negocio están dudando si siguen o no siguen. Son unos apasionados de la producción, pero no le está cerrando el negocio” advirtió.

“En otras zonas que hay más competencia y mejores los precios. De hecho, en la Cuenca Mar y Sierras, en Tandil están mejor los precios, hay mejores campos, mejor calidad de leche, entonces la puja es más grande. Acá viene muy, muy bajo” observó Benac.