Este jueves habrá un operativo de bloque antirrábico

Este jueves se llevará a cabo un operativo de bloqueo ante la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago en la zona comprendida entre las calles Deán Funes, Hornos, Aguilar y avenida Del Valle.

Será llevado adelante por la Dirección de Veterinaria a partir de las 10 y hasta las 12.

Indicaron que las tareas consistirán en un dispositivo puerta a puerta para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque los mismos tengan la vacuna antirrábica vigente.

Desde el Municipio solicitan a cada vecino y vecina colaborar acercando a los animales a la puerta del domicilio con collar y correa y los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

A la par, se dispondrá un puesto de vacunación ubicado en la esquina de Saavedra y Vélez Sársfield, para que vecinos y vecinas del barrio Amparo Castro puedan acercar a sus animales al lugar.