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 - 24 de Junio de 2026 | 17:00

Este jueves habrá un operativo de bloque antirrábico

Será en el sector entre las calles Deán Funes, Hornos, Aguilar y avenida Del Valle de 10 a 12 por un caso positivo de rabia en un murciélago.

Este jueves se llevará a cabo un operativo de bloqueo ante la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago en la zona comprendida entre las calles Deán Funes, Hornos, Aguilar y avenida Del Valle.

Será llevado adelante por la Dirección de Veterinaria a partir de las 10 y hasta las 12.

 

Indicaron que las tareas consistirán en un dispositivo puerta a puerta para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque los mismos tengan la vacuna antirrábica vigente.

Desde el Municipio solicitan a cada vecino y vecina colaborar acercando a los animales a la puerta del domicilio con collar y correa y los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

A la par, se dispondrá un puesto de vacunación ubicado en la esquina de Saavedra y Vélez Sársfield, para que vecinos y vecinas del barrio Amparo Castro puedan acercar a sus animales al lugar.

 

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