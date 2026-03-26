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 - 26 de Marzo de 2026 | 16:33

Este viernes se llevará a cabo un operativo de bloqueo antirrábico

Será en el sector delimitado entre las calles Cortés, Aguilar, Giovanelli y Deán Funes en el horario de 17 a 19. Aplicarán la vacuna antirrábica a mascotas.

El Municipio informó que en la jornada de este viernes se llevará a cabo un operativo de bloqueo ante la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago, animales que son reservorios naturales del virus.

El dispositivo, que será llevado a cabo desde la Dirección de Veterinaria, se realizará de 17 a 19 en el sector comprendido por las calles Cortés, Aguilar, Giovanelli y Deán Funes.

 

Las tareas consistirán en un dispositivo puerta a puerta para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque tengan la vacuna antirrábica vigente.

Desde el área solicitan a cada vecino y vecina que colabore acercando a los animales a la puerta del domicilio. En cuanto a perros se pide hacerlo con collar y correa, mientras que a los gatos hacerlo en un bolso transportador o envueltos en una manta.

 

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