Este sábado habrá un bloqueo antirrábico

El Municipio informó que este sábado 21 se llevará a cabo un operativo de bloqueo ante la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago.

El dispositivo será llevado adelante desde la Dirección de Veterinaria del Municipio a partir de las 9 y hasta las 12, en el radio comprendido por las calles Ayacucho, Pelegrino, Tacuarí y Bolívar.

Se detalló que las tareas consistirán en un dispositivo puerta a puerta para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque los mismos tengan la vacuna antirrábica vigente.

Desde el área solicitan colaboración a los vecinos acercando a los animales a la puerta del domicilio con collar y correa y los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.