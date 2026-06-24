Operativo antirrábico este jueves en el barrio Amparo Castro

Este jueves entre las 10 de la mañana y las 12 la Dirección de Veterinaria del Gobierno municipal llevará a cabo un operativo de bloqueo ante la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago, en el sector comprendido por las calles Deán Funes, Hornos, Aguilar y avenida Del Valle.

Las tareas consistirán en un dispositivo puerta a puerta para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque los mismos tengan la vacuna antirrábica vigente. Por ello se solicitará a los vecinos que colaboren acercando a los animales a la puerta del domicilio con collar y correa y los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

A la par, se dispondrá un puesto de vacunación ubicado en la esquina de Saavedra y Vélez Sársfield, para que vecinos y vecinas del barrio Amparo Castro puedan acercar a sus animales al lugar.