Nicolás Benito volvió a festejar en el Nuevo Car Show | Infoeme
Martes 23 de Junio 2026 - 20:44hs
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 - 23 de Junio de 2026 | 19:34

Nicolás Benito volvió a festejar en el Nuevo Car Show

El pasado fin de semana, en San Jorge, Nicolás Benito volvió a consagrarse ganador del Nuevo Car Show y se afirma como candidato al título.

El autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge recibió una nueva fecha de New Car Show y el piloto de Olavarría volvió a consagrarse ganador.

 

La Clase 1 del Nuevo Car Show disputó su cuarta fecha en Santa Fe y Nicolás Benito tuvo un fin de semana perfecto al quedarse con la clasificación, ganar su serie y adjudicarse la final. 

 

En la carrera principal, el olavarriense superó a sus principales rivales en el campeonato, Matías Scaglia y Esteban Flores, quienes completaron el podio.

 

De esta manera, el piloto de Olavarría volvió a subirse a lo más alto del podio y consiguió su segunda victoria en la nueva categoría del automovilismo nacional y sumó puntos importantes en la pelea por el certamen, que tendrá continuidad el próximo 12 de julio en el autódromo de Rafaela.

 

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