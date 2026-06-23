Nicolás Benito volvió a festejar en el Nuevo Car Show

El autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge recibió una nueva fecha de New Car Show y el piloto de Olavarría volvió a consagrarse ganador.

La Clase 1 del Nuevo Car Show disputó su cuarta fecha en Santa Fe y Nicolás Benito tuvo un fin de semana perfecto al quedarse con la clasificación, ganar su serie y adjudicarse la final.

En la carrera principal, el olavarriense superó a sus principales rivales en el campeonato, Matías Scaglia y Esteban Flores, quienes completaron el podio.

De esta manera, el piloto de Olavarría volvió a subirse a lo más alto del podio y consiguió su segunda victoria en la nueva categoría del automovilismo nacional y sumó puntos importantes en la pelea por el certamen, que tendrá continuidad el próximo 12 de julio en el autódromo de Rafaela.