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Benito y Melián dijeron presentes en la “Gran Carrera del Año” del Nuevo CarShow

Nicolás Benito y Gabriel Melián fueron dos de los más de 250 pilotos que, el pasado fin de semana, fueron protagonistas de la Gran Carrera del Año del Nuevo CarShow.

En el Autódromo “Juan María Traverso” de San Nicolás se llevó a cabo una nueva fecha de una de las competencias de mayor crecimiento en el automovilismo nacional y hubo presencia olavarriense con podio incluido.

 

El Nuevo CarShow con base en Santa Fe pero con proyección nacional y el apoyo de la Asociación Argentina de Volantes completó su “Gran Carrera del Año” en San Nicolás con mucho espectáculo y el clima que también fue protagonista con el sol y la temperatura casi primaveral del viernes, a la lluvia incesante del domingo por la mañana, con drástico descenso de la temperatura.

 

Nicolás Benito fue uno de los grandes protagonistas de la Gran Carrera del Año de la Clase 1 del Nuevo CarShow que completó su tercera fecha luego de San Jorge y Paraná y Gabriel Melián fue uno de los invitados en la Clase 3.

 

El viernes fueron las primeras pruebas, para que los equipos pudieran hacer los ajustes rumbo a la competencia más dura. Fue una jornada a pleno sol, que los pilotos y los mecánicos pudieron disfrutar a full y sin contratiempos. Y el sábado, con un cielo más nublado y un ambiente más fresco, se llevaron a cabo las pruebas de clasificación.

 

Ya en la jornada del domingo, con televisación abierta y bajo una copiosa lluvia se corrieron las Finales y Nicolás Benito fue protagonista. El piloto de Olavarría, a bordo del Fiat Uno N°68, logró imponerse en pista, pero, una vez finalizada la competencia, recibió un recargo de un puesto y debió conformarse con el segundo lugar. Matías Scaglia fue el ganador.

 

Por otra parte, en la Clase 3, Gabriel Melián fue uno de los pilotos invitados y a pesar de su buena performance en las primeras vueltas, no logró ver la bandera a cuadros.

 

Fuente: Prensa Nuevo CarShow

 

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