Benito y Melián dijeron presentes en la “Gran Carrera del Año” del Nuevo CarShow

En el Autódromo “Juan María Traverso” de San Nicolás se llevó a cabo una nueva fecha de una de las competencias de mayor crecimiento en el automovilismo nacional y hubo presencia olavarriense con podio incluido.

El Nuevo CarShow con base en Santa Fe pero con proyección nacional y el apoyo de la Asociación Argentina de Volantes completó su “Gran Carrera del Año” en San Nicolás con mucho espectáculo y el clima que también fue protagonista con el sol y la temperatura casi primaveral del viernes, a la lluvia incesante del domingo por la mañana, con drástico descenso de la temperatura.

Nicolás Benito fue uno de los grandes protagonistas de la Gran Carrera del Año de la Clase 1 del Nuevo CarShow que completó su tercera fecha luego de San Jorge y Paraná y Gabriel Melián fue uno de los invitados en la Clase 3.

El viernes fueron las primeras pruebas, para que los equipos pudieran hacer los ajustes rumbo a la competencia más dura. Fue una jornada a pleno sol, que los pilotos y los mecánicos pudieron disfrutar a full y sin contratiempos. Y el sábado, con un cielo más nublado y un ambiente más fresco, se llevaron a cabo las pruebas de clasificación.

Ya en la jornada del domingo, con televisación abierta y bajo una copiosa lluvia se corrieron las Finales y Nicolás Benito fue protagonista. El piloto de Olavarría, a bordo del Fiat Uno N°68, logró imponerse en pista, pero, una vez finalizada la competencia, recibió un recargo de un puesto y debió conformarse con el segundo lugar. Matías Scaglia fue el ganador.

Por otra parte, en la Clase 3, Gabriel Melián fue uno de los pilotos invitados y a pesar de su buena performance en las primeras vueltas, no logró ver la bandera a cuadros.

Fuente: Prensa Nuevo CarShow