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Lunes 13 de Julio 2026 - 20:39hs
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 - 13 de Julio de 2026 | 20:08

Nicolás Benito ganó la fecha del Nuevo Car Show

En la jornada del último domingo, Nicolás Benito logró quedarse con el “Gran Premio SeguryRaf” en la continuidad del calendario del Nuevo Car Show.

El piloto de Olavarría fue uno de los protagonistas de la fecha en el autódromo “Ciudad de Rafaela” y logró quedarse con el triunfo en la Clase 1.

 

El representante de Olavarría completó un fin de semana perfecto al obtener la pole position, ganar la serie y adjudicarse una final que tuvo todos los condimentos y que no había iniciado bien porque perdió varias posiciones en la primera curva que luego remontó.

 

Benito se convierte en uno de los protagonistas en la pelea por el título; llegando de la mejor manera posible a la próxima cita en el Circuito Termas de Río Hondo, la última competencia antes del inicio de la Copa.

 

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