Nicolás Benito ganó la fecha del Nuevo Car Show

El piloto de Olavarría fue uno de los protagonistas de la fecha en el autódromo “Ciudad de Rafaela” y logró quedarse con el triunfo en la Clase 1.

El representante de Olavarría completó un fin de semana perfecto al obtener la pole position, ganar la serie y adjudicarse una final que tuvo todos los condimentos y que no había iniciado bien porque perdió varias posiciones en la primera curva que luego remontó.

Benito se convierte en uno de los protagonistas en la pelea por el título; llegando de la mejor manera posible a la próxima cita en el Circuito Termas de Río Hondo, la última competencia antes del inicio de la Copa.