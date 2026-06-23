Azato y Corrales ya entrenan con la Selección Argentina | Infoeme
Martes 23 de Junio 2026 - 14:44hs
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 - 23 de Junio de 2026 | 11:18

Azato y Corrales ya entrenan con la Selección Argentina

En la jornada del último lunes, Jaime Azato y Franco Corrales tuvieron su primer entrenamiento con la Selección Argentina Sub15.

La preselección Sub 15 de la Selección Argentina inició con una nueva instancia de trabajo en el Predio Lionel Messi de la Asociación del Fútbol Argentino y en el primer entrenamiento de la semana, hubo presencia olavarriense.

 

Jaime Azato y Franco Corrales completaron su primer entrenamiento con la selección nacional.

 

Los dos futbolistas surgidos de las divisiones inferiores de Embajadores y con presente actual en Boca Juniors son parte de los entrenamientos de evaluación para conformar el plantel para futuras citas internacionales.

 

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