Inferiores AFA: otro gol olavarriense y un viaje a Rusia

Futbolistas surgidos en clubes de Olavarría siguen siendo protagonistas fin de semana a fin de semana en los clubes AFA y en los últimos días, hubo gol para Jaime Azato y el viaje a Rusia para Lautaro Fernández.

Lautaro Fernández, categoría 2013 surgido en Racing, es parte de la delegación de San Lorenzo que disputó la Copa Burchalkin 2026 en Rusia y finalizó en el cuarto puesto tras caer en el último partido ante Almaz-Antey por penales tras igualar 0 a 0.

Previamente, el “Ciclón” había derrotado a Dinamo Minsk y Almaz-Antey en la Zona de Grupo, además de caer ante Fenerbahce Turquía. En Semifinales, también fue derrota ante Palmeiras por 2 a 1.

Además, San Lorenzo tuvo el debut, en la Liga Metropolitana de Thiago Silva y Salvador Casiraghi, jugadores categoría 2013 surgidos de Estudiantes. Fue en la victoria 2 a 1 frente a Proyección 7, con gol de Casiraghi.

Por otro lado, en la continuidad del Torneo de Inferiores, la Octava División de Boca Juniors goleó a Unión en Boca Predio por 3 a 0 y uno de los goles fue de Jaime Azato.

Por último, siguen las captaciones para varios futbolistas de Olavarría. Thiago Las Heras (2014), Ian Van Dik (2012), Lautaro Tito (2012), Juan Gallardo (2010), Franco Duca (2010) y Felipe Giles (2010) todos de Embajadores están a prueba en Estudiantes y Valentin Moulins categoría 2010 de El Fortín, realizó una semana de entrenamientos en Argentinos Juniors.