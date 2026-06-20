Futbolistas olavarrienses entrenarán con la Selección Argentina Sub15

Futbolistas olavarrienses participarán de una serie de entrenamientos con la Selección Argentina Sub15.

Jaime Azato y Franco Corrales, con presente en las inferiores de Boca Juniors y surgidos en Embajadores, fueron convocados por el Departamento de Selecciones de la Asociación del Fútbol Argentino para sumar entrenamientos en el predio de Ezeiza.

Los olavarrienses trabajarán junto al plantel nacional los días 22, 23 y 24 de junio en lo que será su primera presencia en un selectivo nacional.

La cita se dan en el marco de conformar el equipo que se presentará en futuras competencias internacionales.