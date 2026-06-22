Boxeo: triunfo de Tomás Coca en el Torneo de Box “KO a las drogas”

En la noche del pasado sábado y en el gimnasio del barrio 20 de Junio de Isidro Casanova, bajo la organización del dos veces campeón mundial Brian Castaño se completó una nueva fecha del Torneo “KO a las drogas” y fue con presencia olavarriense sobre el cuadrilátero.

Tomás Coca dijo presente en el certamen que se inició en el mes de mayo y nuclea a boxeadores de todo el país y está avalado por la Asociación Mundial de Boxeo y logró quedarse con la victoria.

El púgil del gimnasio Turco Box que acusó 59,500 kilogramos en la báscula derrotó a Luis Godoy de Isidro Casanova en fallo unánime de los jurados, pudiendo desarrollar su plan de pelea y obtener clara ventaja sobre su oponente en los tres asaltos del combate.