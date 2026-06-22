Calendario escolar: cuándo son las vacaciones de invierno 2026

Según el calendario escolar que el gobierno bonaerense publicó en diciembre del año pasado, las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires serán entre el 20 y el 31 de julio. De esa forma, coincide con otros tres distritos: la ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Estas serán las últimas jurisdicciones que tendrán su receso invernal este año.

Cabe recordar que puede haber unos días más de descanso puesto que este período no tiene en cuenta el fin de semana previo ni el anterior a estas dos semanas. Por lo tanto, las escuelas bonaerenses abrirán sus puertas a los docentes y alumnos a partir del lunes 3 de agosto.

El calendario escolar también anticipa cuándo finaliza el ciclo lectivo en la provincia. La fecha establecida para el último día de clases este 2026 es el martes 22 de diciembre, tan solo unos días antes de la Navidad.

De esta forma, el gobierno bonaerense garantiza un total de 190 días de clases para todos los niveles educativos. Con este calendario escolar se busca asegurar la continuidad pedagógica y planificación anticipada en todo el territorio provincial.