Vóley: olavarrienses a las selecciones de Provincia

Jugadoras de vóley de entidades olavarrienses fueron seleccionadas para ser pare de diversas selecciones de la Provincia de Buenos Aires.

Pierina Reyes, Emma Mapis, Anita Correge y Joaquina Illia dirán presente en la próxima concentración de entrenamiento organizada por la Federación Bonaerense de Vóley para la categoría Sub14.

La actividad se llevará a cabo el sábado 27 de junio en el Club Rivadavia de Lincoln con la presencia de las cuatro jugadoras del Club Estudiantes.

Por otro lado, Ema Liberatti fue convocada a la Selección Bonaerense Sub18 que participará de una serie de encuentros en Choele Choel.

La representante “Chaira” será parte del equipo bonaerense que, en el marco de un proyecto de desarrollo y observación, disputará distintos encuentros amistosos en Choele Choel en el marco de la inauguración del Polideportivo Municipal.

Fuente: Prensa RAC // Prensa CAE