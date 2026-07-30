Adunce confirmó su adhesión al paro docente del lunes

Conadu Histórica, uno de los gremios de mayor representación docente en el ámbito universitario, convocó a un paro para el próximo lunes junto con la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

“La persistente negativa del Gobierno Nacional a convocar a la paritaria y el sostenido deterioro de los salarios profundizan el conflicto educativo en todos sus niveles. A ello se suma el desfinanciamiento de la educación pública y el incumplimiento de derechos consagrados por la ley”, dice el comunicado.

La principal exigencia es el financiamiento a la educación en todos sus niveles, el principal reclamo docente a lo largo y ancho del país. En tal sentido, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Centro (Adunce) confirmó este jueves por la mañana su adhesión al paro nacional docente del próximo lunes.

En sus redes sociales, el gremio expresó: “¡La educación pública se defiende! Frente al ajuste y al ataque constante paramos y nos movilizamos. Sin salarios dignos ni presupuesto no hay universidad posible”

“Nosotros somos una asociación de base que integra la Conadu y acatamos la línea que está bajando desde ahí. Entendemos adopta esta posición en conjunto con el resto de las federaciones que intervienen” comentó Marcelo Stipcich, secretario adjunto de Adunce.

Si bien el reclamo es por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que tiene sentencia de la Corte Suprema y el Gobierno se niega a poner en práctica, Stipcich reflexionó que “si pudiéramos enumerar todas las cosas que integran nuestras medidas de fuerza estaríamos bastante tiempo enumerando, pero básicamente podríamos englobarla con toda la movida que se está haciendo alrededor de la Ley de Financiamiento Universitario, que si bien ha habido una primera recomposición en el mes pasado no hay ningún tipo de novedades de que el Gobierno vaya al menos a empezar a cumplirla”.

El secretario adjunto de Adunce anticipó que además el lunes “van a haber una serie de movilizaciones, que puntualmente en la Unicen aún no hemos definido, pero sabemos que en Buenos Aires se llevarán a cabo algunas medidas más visibles”.