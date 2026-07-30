Lanzan Plan de facilidades de pago con importantes quitas de intereses

La Municipalidad de Olavarría lanzará un nuevo Plan de facilidades de pago, que se pondrá en marcha en los próximos días y estará vigente durante agosto y septiembre. La inscripción se podrá hacer mediante MiOlava y será comunicada por los distintos canales de difusión.

La medida fue puesta a consideración previamente de sectores industriales, rurales y comerciales en un encuentro que encabezó el intendente Maximiliano Wesner junto al PIO, Sociedad Rural, la Unión Industrial y la Cámara Empresaria y funcionarios de la Secretaría de Economía y Hacienda y Desarrollo Económico y Productivo.

La iniciativa, sostuvieron desde el gobierno local, responde “a la necesidad de brindar una herramienta concreta ante el contexto económico actual caracterizado por la caída del consumo, pérdida de fuentes laborales y caída de los niveles de producción”.

El nuevo esquema alcanzará a todos los tributos y a todos los contribuyentes con deudas vencidas anteriores al 30 de junio de 2026. Estará vigente desde su lanzamiento hasta el 30 de septiembre de 2026.

Con la nueva propuesta, las quitas de intereses se amplían considerablemente:

* Pago único: 100% de quita en intereses para deudas vencidas hasta el 31/12/2025, y 70% para deudas del año en curso hasta el 30/06/2026.

* 2 cuotas: 60% de quita de intereses

* De 3 a 8 cuotas: 50% de quita de intereses

* De 9 a 12 cuotas: 40% de quita de intereses

* De 13 a 24 cuotas: 30% de quita de intereses

De esta manera se busca facilitar la regularización de deudas tributarias, aliviar la carga financiera de vecinos y empresas, y fortalecer los ingresos municipales en un contexto económico desafiante.