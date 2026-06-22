Torneo Interligas: Embajadores y Boca, los finalistas de Sub21

Embajadores y Boca se transformaron en los dos equipos que jugarán por el título en el certamen interligas organizado por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida.

Las Semifinales tuvieron lugar el pasado domingo y en horas de la tarde, como local, Boca de Azul venció a Juventud de Laprida para ser finalista.

Luego, en el Ricardo Sánchez, Embajadores festejó por penales luego de remontar en la serie.

La final comenzará la próxima semana en Olavarría y se cerrará posteriormente en Azul, para conocer al campeón de la temporada 2026.

Los resultados:

Boca 3 (Benjamín Montinez, Elías Errobidart y Lázaro Rial) - 2 (Dylan Pérez y Franco Nirian) Juventud. Global: 5-3

El Fortín 0 - 2 (Thiago González y Nahir Vallejos) Embajadores. Global: 2-2. Penales: 5-6