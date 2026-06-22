Torneo Interligas: Embajadores y Boca, los finalistas de Sub21 | Infoeme
Lunes 22 de Junio 2026 - 15:58hs
Lunes 22 de Junio 2026 - 15:58hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Unión Deportiva Regional
 - 22 de Junio de 2026 | 14:03

Torneo Interligas: Embajadores y Boca, los finalistas de Sub21

En la jornada del último domingo, el Torneo Unión Regional Deportiva conoció a los finalistas en la categoría Sub21.

Foto: prensa Boca

Embajadores y Boca se transformaron en los dos equipos que jugarán por el título en el certamen interligas organizado por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida.

 

Las Semifinales tuvieron lugar el pasado domingo y en horas de la tarde, como local, Boca de Azul venció a Juventud de Laprida para ser finalista.

 

Luego, en el Ricardo Sánchez, Embajadores festejó por penales luego de remontar en la serie.

 

La final comenzará la próxima semana en Olavarría y se cerrará posteriormente en Azul, para conocer al campeón de la temporada 2026.

 

Los resultados:

Boca 3 (Benjamín Montinez, Elías Errobidart y Lázaro Rial) - 2 (Dylan Pérez y Franco Nirian) Juventud. Global: 5-3

El Fortín 0 - 2 (Thiago González y Nahir Vallejos) Embajadores. Global: 2-2. Penales: 5-6

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME