Unicen: llamada a concurso para cargos no docentes

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen) convocó a concursos abiertos para cubrir vacantes en las unidades académicas de Olavarría.

La Facultad de Ingeniería llamó para cubrir un cargo nodocente para un auxiliar de mantenimiento, conforme al Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por Decreto 366/2006, como Categoría 7.

Los interesados podrán inscribirse desde las 9 de la mañana del 7 de julio hasta las 14 del 15 del mismo mes a través de la página https//cv.unicen.edu.ar.

Lugar de la prueba de oposición será en el campus de la Facultad de Ingeniería de Olavarría el 26 de agosto a partir de las 9, de acuerdo con el perfil que constará a partir de la fecha de inscripción en https//cv.unicen.edu.ar.

Por otro lado, la Unicen llamó a concurso para cubrir un cargo de nodocente en la Facultad de Ciencias Sociales para el cargo de auxiliar en la Secretaría Académica, identificado conforme al Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por Decreto 366/2006, como Categoría 7.

Las inscripciones se recibirán a partir de las 9 de la mañana del 7 de julio hasta las 14 del 15 del mismo mes a través de la página https//cv.unicen.edu.ar.

El lugar de la prueba de oposición será en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales (Campus Olavarría) el 2 de septiembre a partir de las 9 y el temario de la prueba de oposición será de acuerdo con el perfil que constará a partir de la fecha de inscripción en el sitio https//cv.unicen.edu.ar.

El siguiente llamado a concurso nodocente es para la Secretaría Académica para el cargo de auxiliar de atención y referencia al usuario en la biblioteca del Complejo Universitario Olavarría, conforme el Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por Decreto 366/2006, como Categoría 7.

La inscripción será desde las 9 de la mañana del 7 de julio hasta las 14 del 15 del mismo mes a través de la página https//cv.unicen.edu.ar.

El lugar de la prueba de oposición será la Biblioteca del Campus Olavarría el 27 de agosto a partir de las 9 y el temario de la prueba de oposición será de acuerdo con el perfil que constará a partir de la fecha de inscripción en el sitio https//cv.unicen.edu.ar.