La Unicen declaró “persona no grata” al docente que amenazó a una estudiante

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires aprobó una ordenanza mediante la cual repudió categóricamente las expresiones vertidas por el ex docente Walter Enrique Ressia durante una clase de la carrera de Medicina y lo declaró “persona no grata” en el ámbito de la institución.

La decisión, adoptada en la sesión del 2 de julio, ratificó y amplió el posicionamiento asumido por el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud frente a los hechos ocurridos el 5 de junio. De esta manera, desde la casa de estudios se consideró que “se reafirmó el compromiso institucional de la Universidad con la defensa de los derechos humanos, la memoria, la igualdad y una convivencia universitaria libre de violencias”.

El hecho de referencia ocurrió durante el dictado de una clase del Módulo 6 de la carrera de Medicina, cuando el entonces docente profirió expresiones gravemente agraviantes e intimidatorias ante aproximadamente 200 estudiantes. Entre ellas, se dirigió a una estudiante con una referencia explícita al terrorismo de Estado al afirmar: "A esta montonera hay que matarla, cargarla en el baúl de un Falcon verde y tirarla por ahí".

La ordenanza aprobada señala que “estas manifestaciones trascienden una mera descalificación verbal, ya que evocan prácticas de secuestro, tortura y desaparición forzada de personas perpetradas durante la última dictadura cívico-militar y constituyen un hecho de excepcional gravedad institucional”.

Asimismo, el texto sostiene que “las expresiones pueden encuadrarse como violencia de género en el ámbito educativo y como posibles amenazas por su carácter intimidatorio”.

Apuntaron además que desde que se conocieron los hechos, la Universidad desplegó una respuesta institucional integral y desde la Facultad de Ciencias de la Salud se expresó formalmente el repudio, incorporó los pronunciamientos de los tres claustros como antecedentes y dispuso que el caso quedara registrado en el legajo del docente para futuras instancias de designación.

Paralelamente, se activó el Protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género y discriminación por razones de género para acompañar a la estudiante, mientras que las áreas competentes de la Universidad emitieron sus respectivos posicionamientos institucionales.

Con la aprobación de esta ordenanza, se puntualizó que “el Consejo Superior hizo propio ese recorrido institucional y resolvió adherir en todos sus términos a la Resolución Nº 51/26 del Consejo Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud”.

Además, declaró a Walter Enrique Ressia “persona no grata” en el ámbito de la Universidad Nacional del Centro y dispuso remitir las actuaciones al Colegio de Médicos del Distrito VIII, incorporar los antecedentes al legajo personal del docente para su eventual consideración en futuros procesos de selección y designación, expresar su solidaridad con la estudiante, con la comunidad de la Facultad y con las víctimas del terrorismo de Estado de la ciudad de Olavarría, al tiempo que promover espacios de reflexión sobre esta temática en las distintas unidades académicas.

En ese marco, la UNICEN “ratificó que no existe lugar para expresiones que promuevan la violencia, reivindiquen el terrorismo de Estado o vulneren la dignidad de quienes integran la comunidad universitaria”.