Torneo Unión Regional Deportiva: ganó Estudiantes y es finalista

En el Ricardo Sánchez, Estudiantes volvió a derrotar a El Fortín y logró la clasificación a la Final del certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida.

El “Bataraz” derrotó 2 a 0 a El Fortín en condición de visitante y con la serie 3 a 0 jugará por el título. Manuel Abentín marcó por duplicado para la victoria.

Al igual que sucediera siete días atrás, los dirigidos por Mauricio Peralta tuvieron un gran planteo ante los “Fortineros”, fueron superiores en todas las líneas, controlaron las acciones y contaron con el poder goleador de su refuerzo estrella para asegurar la clasificación.

Desde el arranque mismo y con uno de los mejores goles del campeonato, Manuel Abentín abrió el marcador. Iban 4 minutos cuando, de chilena, conectó el centro que llegó desde la derecha para derrotar a Piecenti que nada pudo hacer.

Poco pasó en los restantes minutos de la primera parte, Estudiantes controló la pelota, con una gran labor de Stular “pivoteando” y de los hermanos Peralta en la posesión y los locales poco pudieron hacer para inquietar a Biscardi que fue espectador de lujo.

Tras el entretiempo, avisó el “albinegro” con un remate desviado y en la respuesta, llegó la primera chance de El Fortín con un disparo de Lareu que contuvo el arquero de Bolívar que defiende el arco “Bataraz”.

Promediando las acciones, Abentín no pudo ante Piecenti a los 71´y dos minutos después, volvió a marrar un mano a mano, pero no desaprovechó el rebote y, de cabeza -por arriba de la defensa-, marcó el segundo y definitorio gol.

Ganó metros el elenco comandado por Miguel Diorio -expulsado en la primera parte-, pero careció de ideas y ante el intento de desequilibrar, siempre se encontró con Areco que tuvo una gran tarde en la faceta defensiva.

Quedó tiempo para la expulsión de Maldonado y una definición de Abentin al palo, pero Estudiantes se había asegurado la clasificación a la Final del Torneo Interligas mucho antes del final.

Síntesis El Fortín – Estudiantes:

Estadio: Ricardo Sánchez

Árbitro: Adrián Deber

El Fortín (0): Facundo Piecenti; Juan Luna, Hugo Larregina, Uriel Ruiz, Paulo Ponce; Nicolas Lareu, Alen Leal (A. Ruppel), Mateo Guevara; Edgardo Maldonado, Alejandro Bianciotto (F. Carneri); Leonardo Benito (I. Riva). DT- Miguel Diorio

Estudiantes (2): Ramiro Biscardi; Diego San Julián (F. Di Martino), Manuel Garrido, Leonardo Vitale, Enzo Leguizamón; Gerónimo Candia (B. Zalazar), Juan Areco, Bruno Peralta (J. Masson), Franco Peralta (R. Garro); Manuel Abentín, Joaquín Stular (). DT- Mauricio Peralta

Amonestados: Larregina, Ponce, Leal (EF); Candia, Peralta, B. (CAE)

Expulsados: Diorio -DT-, Maldonado (EF)

Goles: 4´ PT Manuel Abentín (CAE); 28´ ST Manuel Abentín (CAE)