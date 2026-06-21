Miguel Diorio, entrenador de El Fortín, habló en la previa de la revancha de las semifinales del torneo Interligas frente a Estudiantes, encuentro que se disputará en el estadio “Ricardo Sánchez” y que definirá a uno de los finalistas del certamen.

El DT analizó el presente de su equipo y aseguró que llega en buenas condiciones al compromiso decisivo.

“Llegamos bien, tuvimos una buena semana de entrenamiento. Tenemos el plantel completo salvo la baja por cinco amarillas de Bernardo Junger, que seguramente lo vamos a sentir, pero tengo un plantel con alternativas”.

Respecto al encuentro de ida, donde Estudiantes se impuso por 1 a 0 en el Parque Carlos Guerrero, Diorio consideró que la diferencia fue mínima y que la serie continúa abierta.

“Fue un partido muy parejo que se definió por detalles, aunque Estudiantes tuvo dos o tres situaciones claras que no pudo definir y bueno, en una que le quedó ahí a Chucky (Abentín) nos lastimó. Ahora nos toca definir con nuestra gente, va a ser completamente distinto”.

La derrota del pasado domingo significó el final de una racha extraordinaria para El Fortín. El conjunto de la avenida Urquiza había ganado todos los encuentros de la fase regular y mantenía un invicto de 18 partidos.

“Tenemos que seguir de la misma manera. Tuvimos un invicto de 18 partidos y lo perdimos en una semifinal, duele obvio, pero estamos con vida. El grupo está bien y nos vamos a preparar de la mejor manera para sacar un buen resultado en nuestra cancha, donde nos sentimos cómodos”.

Pensando en la revancha, el entrenador adelantó cuáles serán algunos de los aspectos a corregir para intentar revertir la serie.

“Tenemos que ser más vertical y lastimar más en ataque. Algo que nos costó y no pudimos encontrar en cancha de ellos. En gran parte por la buena defensa que tienen. Además, se cerraron bien y no estuvimos creativos para poder lastimarlos. Igualmente estoy confiado por el grupo que tengo y sé que lo vamos a sacar adelante”.

Más allá del presente, Diorio también realizó un balance de la temporada y recordó cómo se conformó el plantel que hoy pelea por el título.

“La idea era reforzar un poco al plantel. Se nos dio la llegada de Nico Lareu, de Mateo Guevara y se sumó Panchito Carneri. Tuvimos la suerte de quedar todos los futbolistas, lo cual nos permitió armar una gran plantilla. Muy agradecido a los dirigentes por el esfuerzo que hicieron para mantenernos. Hicimos un campeonato bárbaro. Convertimos muchos goles y recibimos pocos goles, la verdad que es muy bueno todo”.

Finalmente, el entrenador se refirió al nivel mostrado por los equipos olavarrienses en el Interligas, donde varios representantes de la ciudad llegaron a las instancias decisivas.

“Lo dije en el inicio del certamen que los equipos de la ciudad iban a estar peleándonos porque son muy fuertes. Creo que hoy en día están por encima del resto.