Día del Padre con menos ventas que años anteriores

El comercio de Olavarría desplegó varias estrategias para sumar ventas en el Día del Padre. Descuentos en efectivo, promociones de dos al precio de uno, tarjetas con oportunidades de financiación y el celeste y blanco en las vidrieras para estar a tono con el Mundial de fútbol.

Horarios extendidos y puertas abiertas en el feriado del 20 de junio también sirvieron para sumar esas compras de último momento que en estas ocasiones son numerosas.

Las opciones fueron desde un vino o un estuche con la tablita y los utensilios para comer asado, pasando por un mate, una camiseta de Argentina, un reloj y hasta un televisor de los grandes.

Verte recorrió varios negocios con la intención de relevar si el consumo era similar que años anteriores o notaban alguna merma y, sobre todo el rubro textil, eso se anotó como característico.

“Es un año planchado, parejito. Estos días trabajamos más de lo normal pero no es lo de otros años, que para esta fecha estaba lleno. Otros años, cuando teníamos la promoción del Banco Provincia, el local explotaba y llegamos a trabajar cinco personas a la vez. Hoy eso se terminó”, describió el vendedor de una casa de ropa informal.

En la casa de indumentaria deportiva se notaba un poco más de optimismo. “La venta hoy en día pasa más por las promociones bancarias. Todos los bancos tienen sus beneficios entonces lo que hace la gente es elegir, nosotros reservamos el producto y viene a retirarlo y pagarlo el día de la promoción”.

“Por ese motivo las ventas son más repartidas en la semana y no se concentran en dos o tres días. Lo que hace la tarjeta ahora, como las promociones no son solamente el día anterior o la semana anterior, es venir con más anticipación. Así todo, si comparamos con años anteriores, la situación no es la misma”, explicó el vendedor.

“Este año, a diferencia de otros, está el Mundial así que muchas ventas están orientadas a la indumentaria de la Selección, sobre todo camisetas”, reveló.

“La realidad es que este es un año dificilísimo para el comercio, es tremendo. Se mueve un poco más en estas fechas pero nada que ver con los otros años. La gente viene y se nota que tiene ganas de comprar, pero no llega” retrató un comerciante de ropa.

“Antes uno venía acá para darse un gusto o cuando venían a buscar regalos nos decían ‘no sé qué regalarle porque tiene de todo’, hoy nos dicen que ‘necesita de todo’, por eso buscan y se llevan prendas básicas como un buzo o un pantalón. Compras inteligentes, no comprar por comprar, porque vestirse es importante pero no es imprescindible como comer”, analizó.

Un dato interesante que surgió es que la gente ya está restringiendo el uso de la tarjeta, entonces prefieren el efectivo o transferencia, que además tiene un 20% de descuento en este caso.

Poco movimiento en las perfumerías y ofertas para todos los bolsillos. En este rubro las cuotas sin interés aparecen como una opción viable, sobre todo cuando el monto es elevado.

“El Día del Padre para nosotros es una de las fechas más fuertes, junto con Navidad. Lo que sí vemos y notamos es que, respecto del año pasado, cayeron bastante las ventas”, manifestó una comerciante de un negocio de mates.

“Igual estamos agradecidos porque la gente sigue viniendo y eligiéndonos. Tenemos bastante trabajo, pero sabemos que el año pasado o años anteriores fue una locura de personas”, analizó.

“El producto que más se vende es el mate estilo camionero, que además ahora lo tenemos en 2x1 entonces la gente aprovecha y por el precio de 1 se lleva 2 y el segundo se lo puede quedar o guardar para otro regalo. Además los mates se pueden grabar gratis”, detalló.

Sobre las formas de pago indicó que “los compradores optan sobre todo por el efectivo o por transferencia porque tiene descuento del 20%, entonces uno se puede llevar un mate por 30 mil pesos. También se aprovechan las seis cuotas, sobre todo para termos o equipos grandes”.

En una casa de electrodomésticos repasaron que los regalos para papá iban desde $20.399 con posibilidades de llevarlos en 6 cuotas sin interés. También estuvo disponible la financiación de hasta 24 cuotas sin interés. ¿El artículo más vendido? El smart TV.

En uno de los comercios de tecnología, marcaron que los teléfonos se venden casi todos. “Si bien nuestro fuerte es el iPhone, durante estos últimos días se vendió un poco de todo, tanto Samsung como Motorola y principalmente Xiaomi, que es una marca que recomendamos muchísimo tomando en cuenta la relación precio-calidad”.

Consultado sobre si los compradores buscan financiación o prefieren contado el vendedor explicó: “Hay gente que quizás ya ha cobrado el aguinaldo o que tal vez tiene un pesito ahorrado y viene y se lo intenta llevar de contado, que es como podemos ofrecer el mejor precio”.

“También hay mucha gente que viene buscando la financiación, que tenemos con la posibilidad de hacerlo completo y hay muchas personas que vienen y entregan una parte y financian lo que les resta”, acotó.

¿Hubo promociones especiales por el Día del Padre? Estamos haciendo varios descuentos en lo que es nuestra línea de relojes, que ahora estamos vendiendo muchísimos relojes deportivos para todos los padres.

“Junio viene bastante bastante bien” fue su balance del momento.

En un comercio de venta de vinos y otras bebidas alcohólicas, la responsable confirmó que ofrecieron distintas posibilidades, con un descuento del 10% si es pago en efectivo y también promociones con algunas tarjetas.

“En realidad muchos se animan con esto del 10% de descuento, hay mucha operación QR y Mercado Pago. Hay mucha gente que está acostumbrada a la billetera virtual, pero el 10% atrae y sobre todo cuando compran por montos grandes porque ahí el descuento es significativo”, precisó.

“No hay que irse a lo más caro para que sea bueno. Hay vinos de distintas gamas, tenemos casi 900 y pico de etiquetas más todos los accesorios. Hay mucho para recorrer y depende del rubro, pero hay vinos de excelente calidad, de 15 mil pesos para arriba y si fuera de menos, hay cosas muy buenas para quien no tenga el acceso a gastar un poquito más. Con 20 mil pesos haceés un regalo y quedás muy bien”, estimó.

“Se llevan no solo vinos, sino espumantes, gins, aperitivos y aceites, todos de buenas líneas y bodegas que trabajamos. También son buscadas las yerbas Canarias, Rei Verde o Baldo, los estuches para asados, los cuchillos y la cristalería”, agrego.