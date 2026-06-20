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 - 20 de Junio de 2026 | 21:34

El Torneo “Mario Buceta” tiene un campeón

En la jornada de este sábado se completó una nueva fecha del Torneo Apertura “Mario Buceta” y fue con la consagración de Ferro en Séptima División.

Foto: Verito Fotografías

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó la 12° fecha en diferentes escenarios y se definió el campeón en una categoría.

 

Ferro en Séptima se transformó en el primer campeón del fútbol formativo en una jornada donde sumó en todas sus presentaciones.

 

Además, Racing, Embajadores y El Fortín también festejaron en todos sus partidos en una fecha que no tuvo duelos con seis cotejos.

 

Por último, Sierra Chica sumó un poco más que Loma Negra en su visita a Villa Alfredo Fortabat.

 

Los resultados:

En Décima:

El Fortín 4 – 0 San Martín

Loma Negra 3 – 0 Sierra Chica

Ferro 1 – 0 Hinojo

Villa Mailín 0 – 6 Racing

 

En Novena:

Loma Negra 0 – 1 Sierra Chica

Ferro 4 – 3 Hinojo

 

En Octava:

El Fortín 8 – 0 San Martín

Villa Mailín 0 – 6 Racing

 

En Séptima:

Ferro 2 – 0 Hinojo

Villa Mailín 0 – 3 Racing

 

En Sexta:

Colonias y Cerros 0 – 7 Embajadores

El Fortín 5 – 1 San Martín

Loma Negra 0 – 2 Sierra Chica

Estudiantes 3 – 0 Luján 

 

En Quinta:

Colonias y Cerros 1 – 10 Embajadores

El Fortín 2 – 0 San Martín

Estudiantes 5 – 0 Luján

 

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