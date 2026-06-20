El Torneo “Mario Buceta” tiene un campeón

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó la 12° fecha en diferentes escenarios y se definió el campeón en una categoría.
Ferro en Séptima se transformó en el primer campeón del fútbol formativo en una jornada donde sumó en todas sus presentaciones.
Además, Racing, Embajadores y El Fortín también festejaron en todos sus partidos en una fecha que no tuvo duelos con seis cotejos.
Por último, Sierra Chica sumó un poco más que Loma Negra en su visita a Villa Alfredo Fortabat.
Los resultados:
En Décima:
El Fortín 4 – 0 San Martín
Loma Negra 3 – 0 Sierra Chica
Ferro 1 – 0 Hinojo
Villa Mailín 0 – 6 Racing
En Novena:
Loma Negra 0 – 1 Sierra Chica
Ferro 4 – 3 Hinojo
En Octava:
El Fortín 8 – 0 San Martín
Villa Mailín 0 – 6 Racing
En Séptima:
Ferro 2 – 0 Hinojo
Villa Mailín 0 – 3 Racing
En Sexta:
Colonias y Cerros 0 – 7 Embajadores
El Fortín 5 – 1 San Martín
Loma Negra 0 – 2 Sierra Chica
Estudiantes 3 – 0 Luján
En Quinta:
Colonias y Cerros 1 – 10 Embajadores
El Fortín 2 – 0 San Martín
Estudiantes 5 – 0 Luján