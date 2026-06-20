El Fortín presentó la 20° edición de su tradicional Torneo de Invierno

El Club El Fortín realizó este viernes la presentación oficial de la vigésima edición de su tradicional torneo de invierno de fútbol infantil, que se disputará del 20 al 24 de julio, coincidiendo con la primera semana de las vacaciones de invierno.

El certamen de fútbol infantil se disputará del 20 al 24 de julio en el predio de avenida Pellegrini y en el Ricardo Sánchez y reunirá a equipos de distintos puntos de la región. Además, homenajeará a la categoría 1985 campeona del Mundialito de Roca en 1998.

El acto de lanzamiento se desarrolló en el buffet del predio y contó con la presencia del presidente de la entidad, Federico Prester, integrantes de la Comisión Directiva y de la Subcomisión de Fútbol Menor, junto al coordinador Alejandro Anglade. También participó el subsecretario de Deportes del Municipio, Juan Pablo Arouxet.

Como ocurre en cada edición, el torneo tendrá un homenaje especial. En esta oportunidad llevará el nombre de los campeones de la categoría 1985 que conquistaron el tradicional Mundialito de Roca en 1998, equipo que fue dirigido por el recordado Raúl Moriones y que tuvo entre sus figuras a Matías Abelairas.

Durante la presentación estuvieron presentes algunos integrantes de aquel plantel, entre ellos Tito Alonso, Claudio González y Enzo Gón, quienes recibieron el reconocimiento de la institución.

Los muchos partidos de la 20° edición de la tradicional competencia invernal se llevarán a cabo en el predio de la avenida Pellegrini y en el Ricardo Sánchez con la participación de delegaciones de Azul, Bolívar, Laprida, Chillar y Tres Arroyos, además de los representantes locales.