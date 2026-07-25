La “Copa Estrellita” fue para Vélez Sarsfield

Organizado por la Subcomisión de Fútbol Infantil de Racing, se jugó la 3° edición de la “Copa Estrellita” que contó con presencia de equipos locales, de la Región y de AFA.

El Buglione Martinese recibió una semana de mucho fútbol con la participación de 16 equipos que concluyó con la consagración de Vélez Sarsfield en la Final de la Copa de Oro de la categoría 2015.

El equipo de Liniers goleó 4 a 0 a Boca Juniors que llegaba a Olavarría como bicampeón, idéntico resultado había logrado en Semifinales donde venció a Ferro, mientras que el “Xeneize” llegó a la definición por el título tras vencer a 1 a 0 a Balonpié.

El podio lo completó Ferro sin poder jugar la definición ante el elenco bolivarense y la Copa de Plata fue para El Fortín que venció a Embajadores por penales.