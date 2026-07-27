Arrancó una nueva edición de la “Copa CAE”

Organizado por el Departamento de Fútbol Menor del Club Estudiantes y con una gran convocatoria de clubes y familias, arrancó la tradicional competencia invernal.

La competencia reúne a 17 clubes de diferentes ciudades de la región, una cifra récord para las 13 ediciones del certamen se extenderá hasta el venidero viernes.

Durante el primer día, las canchas del predio del Club y el Estadio del Parque Carlos Guerrero recibieron a una importante cantidad de partidos para la jornada inaugural que además contaron con gran marco de público y un ambiente de entusiasmo.

La actividad continuará hasta el viernes con una nutrida agenda de partidos, consolidando una vez más a la Copa de Invierno CAE como uno de los torneos de fútbol infantil más importantes de la región.

Fuente: Prensa CAE