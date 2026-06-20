Liga Federal: Racing buscará cerrar la serie en San Nicolás

Racing va por otra noche heroica y en condición de visitante buscará avanzar a la instancia nacional del certamen de tercera categoría del básquet argentino.

El “Chaira” visitará a Belgrano de San Nicolás por el segundo juego de los Cuartos de Final de la Conferencia Sudeste desde las 20:00 hs. en el “Fortunato Bonelli”.

Tras quedarse con el primer punto en Olavarría, una nueva victoria le permitirá asegurar su clasificación a los Dieciseisavos de Final de la instancia nacional, en caso contrario, en la noche del domingo se jugará el tercer y definitorio juego.

El elenco dirigido por Matías Orlando emprendió viaje en la mañana del sábado con el plantel a disposición en búsqueda de seguir haciendo historia.