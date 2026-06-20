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Sabado 20 de Junio 2026 - 12:59hs
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Olavarría
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 - 20 de Junio de 2026 | 10:37

Liga Federal: Racing buscará cerrar la serie en San Nicolás

En la noche de este sábado, Racing se presentará en San Nicolás en el segundo punto de los Cuartos de Final Interconferencias de la Liga Federal.

Foto: Verito Fotografías

Racing va por otra noche heroica y en condición de visitante buscará avanzar a la instancia nacional del certamen de tercera categoría del básquet argentino.

 

El “Chaira” visitará a Belgrano de San Nicolás por el segundo juego de los Cuartos de Final de la Conferencia Sudeste desde las 20:00 hs. en el “Fortunato Bonelli”.

 

Tras quedarse con el primer punto en Olavarría, una nueva victoria le permitirá asegurar su clasificación a los Dieciseisavos de Final de la instancia nacional, en caso contrario, en la noche del domingo se jugará el tercer y definitorio juego.

 

El elenco dirigido por Matías Orlando emprendió viaje en la mañana del sábado con el plantel a disposición en búsqueda de seguir haciendo historia.

 

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