Lola Sánchez ganó la 4° fecha del ranking nacional en San Rafael

Siguen las destacadas actuaciones de la tiradora olavarriense que, en la continuidad del ranking nacional, ganó la fecha en Mendoza.

Lola Sánchez se consagró campeona en el XLV Torneo "92° Aniversario" del Tiro Federal Argentino de San Rafael, competencia que correspondió a la cuarta fecha del Ranking Nacional de la Federación Argentina de Tiro.

La deportista surgida en el Tiro Federal de Olavarría logró el primer puesto en la "Copa Challenger Municipalidad de San Rafael" con 621.9 puntos, superando a Agustina Pomarolli y Luna Lacunza, quienes completaron el podio.

La competencia formó parte de la cuarta fecha del Ranking Nacional de la Federación Argentina de Tiro, calendario que consta de seis etapas anuales y que reúne a los mejores tiradores del país.

Por otra parte, en la clasificación por equipos, el Tiro Federal de Olavarría finalizó en el 12° puesto de la tabla general.