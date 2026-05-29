Lola Sánchez, hizo su récord y se subió a lo más alto del podio

Las instalaciones del Tiro Federal La Rioja fueron escenario de una nueva edición del tradicional certamen nacional “Caudillos Riojanos”, una de las competencias más importantes del calendario argentino de tiro deportivo y la olavarriense Lola Sánchez se destacó.

Lola Sánchez, en la competencia de Rifle de Aire 10 metros logró su mejor registro personal con una marca de 625.2 puntos que le valieron subirse a lo más alto del podio.

Además, tras la competencia oficial, se desarrolló una final olímpica a modo de exhibición, donde Sánchez finalizó en el segundo lugar.

Por otra parte, los representantes de la Escuelita de Tiro también tuvieron destacadas participaciones en la modalidad de miras abiertas.

En categoría Juvenil Mayor, Juan Kaufman finalizó cuarto, empatando en puntos con el tercer puesto y quedando relegado por centros internos y en la misma divisional también compitió Tiara Rupel, quien culminó en el puesto 26 tras sufrir la rotura de su rifle y completar la competencia con un arma prestada.

En Juvenil Menor, Tomás Cabral terminó séptimo y en categoría Mini hubo festejo olavarriense gracias al primer puesto obtenido por Agustín Milocchi e Iván Sequeira fue quinto. Entre los mayores, Yamila Oreste concluyó séptima y Nicolás Aizcobe ocupó el duodécimo lugar.