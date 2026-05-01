El Torneo Aniversario del Tiro Federal Argentino tuvo locales

El Tiro Federal Argentino festejó los 166° años de la entidad con un multitudinario certamen en San Carlos y deportistas olavarrienses dijeron presentes.

El certamen que reunió a destacados tiradores de todo el país y contó con la presencia de figuras de primer nivel tuvo a Lola Sánchez como la representante local más destacada en su especialidad, la prueba de Rifle de Aire a 10 metros.

Sánchez se consagró campeona en la categoría Damas tras alcanzar un total de 622.6 puntos y le sirvió para ser sexta en la clasificación general. El podio lo completaron Agustina Pomarolli y la olímpica Fernanda Russo, ambas con 619.7 unidades.

Además, la delegación del Tiro Federal de Olavarría tuvo la participación de Feliciano Casiraghi que fue medalla de bronce en Pistola de Aire Hombre Junior (462-3x).

Por otro lado, inició el Ranking Nacional de Miras Abiertas y en la fecha inaugural, Juan Kaufmann logró la medalla de plata en Junior Mayor con 292 puntos. También participaron Jorge Milocchi e Iván Sequeira en categoría Mini; Thomas Cabral en Junior Menor y Tiara Ruppel en Junior Mayor.

Fuente: Tiro Federal de Olavarría