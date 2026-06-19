El Municipio invita a participar del acto por el Día de la Bandera

El Municipio de Olavarría invita a toda la comunidad a participar del acto en conmemoración del 206º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, que se llevará cabo este sábado 20 de junio, a partir de 14 horas, en la Plaza de Armas del Regimiento de Caballería Tanques 2 “Lanceros General Paz”.

El acto es organizado por el Municipio de Olavarría, Jefatura de Educación, Guarnición Ejército Olavarría y la Asociación Cultural Belgraniana. De acuerdo a la programación, dará inicio con la invocación religiosa a cargo del Capellán del Ejercito Enrique Germade; tras lo cual habrá palabras alusivas por parte de integrantes de la Asociación Cultural Belgraniana.

Posteriormente, como es tradicional, estudiantes de cuarto año de distintos establecimientos educativos del Partido de Olavarría realizarán su Promesa de Lealtad a la Bandera, como símbolo de pertenencia y unión del pueblo argentino. Formarán parte de esta instancia los siguientes establecimientos educativos: EP N°1, EP N°2, EP Nº4, EP N° 8, EP N° 11, EP Nº 17, EP N° 18, EP N° 20, EP N° 21, EP N°24, EP N° 58, EP N° 59, EP N° 60, EP N° 81; Escuelas Primarias de Adultos N° 707 y N° 715, CEA Nº 707, Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) Nº 451 y Nº 453; Instituto de Enseñanza Oral (IDEO), Colegio San Antonio de Padua, Colegio Nuevas Lenguas, Instituto Privado José Manuel Estrada, Colegio Fray Mamerto Esquiú, Colegio Santa Teresa, Colegio Privado Libertas, Colegio San Antonio De Padua, Centro Educativo Alfa y Omega, Escuela Cristiana Evangélica Argentina (ECEA), Instituto Nuestra Señora De Fátima, Instituto Nuestra Señora Del Rosario, Instituto Monseñor Cáneva y Escuela Mariano Moreno.

La promesa será acompañada por una suelta de palomas a cargo de la agrupación de colombofilia La Mensajera Olavarriense.

El acto finalizará con las palabras del intendente Maximiliano Wesner y el desfile de los y las estudiantes que prometieron lealtad a la enseña patria. Por último, los y las presentes compartirán tortas fritas con chocolate.