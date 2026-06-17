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 - 17 de Junio de 2026 | 12:28

Acto por el Día de la Bandera, este sábado desde las 14

La ceremonia por la conmemoración del 206° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano se realizará en la Plaza de Armas del Regimiento de Caballería Tanques 2 “Lancero General Paz”. 

 

Este sábado desde las 14 se realizará el acto en conmemoración del 206º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, la ceremonia será en la Plaza de Armas del Regimiento de Caballería Tanques 2 “Lancero General Paz”.

 

En la oportunidad, como es tradicional, estudiantes de cuarto año de distintos establecimientos educativos del Partido de Olavarría realizarán su Promesa de Lealtad a la Bandera, como símbolo de pertenencia y unión del pueblo argentino.

 

En este sentido, desde la Jefatura de Educación se llevó adelante el proceso de inscripción para los distintos niveles y modalidades educativas que quieran participar de la ceremonia.

 

En el marco del acto, además se les tomará juramento a los soldados ingresantes ante la bandera de guerra, como sucede habitualmente cada 20 de junio.

 

El acto es organizado por el Municipio de Olavarría, Jefatura de Educación, Guarnición Ejército Olavarría y la Asociación Cultural Belgraniana.

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