Acto por el Día de la Bandera, este sábado desde las 14

Este sábado desde las 14 se realizará el acto en conmemoración del 206º Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, la ceremonia será en la Plaza de Armas del Regimiento de Caballería Tanques 2 “Lancero General Paz”.

En la oportunidad, como es tradicional, estudiantes de cuarto año de distintos establecimientos educativos del Partido de Olavarría realizarán su Promesa de Lealtad a la Bandera, como símbolo de pertenencia y unión del pueblo argentino.

En este sentido, desde la Jefatura de Educación se llevó adelante el proceso de inscripción para los distintos niveles y modalidades educativas que quieran participar de la ceremonia.

En el marco del acto, además se les tomará juramento a los soldados ingresantes ante la bandera de guerra, como sucede habitualmente cada 20 de junio.

El acto es organizado por el Municipio de Olavarría, Jefatura de Educación, Guarnición Ejército Olavarría y la Asociación Cultural Belgraniana.