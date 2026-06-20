Masiva y emotiva celebración del Día de la Bandera

Olavarría conmemoró en la tarde de este sábado el Día de la Bandera y el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, en una jornada cargada de emoción y sentido patriótico que se concretó en el predio del Regimiento de Caballería Tanques 2 “Lanceros General Paz”, con una masiva participación de la comunidad.

La actividad se inició minutos después de las 14 horas, en la Plaza de Armas, donde los protagonistas fueron las y los estudiantes de 4º año de establecimientos educativos de distintos puntos del Partido de Olavarría, quienes protagonizaron uno de los momentos más significativos de la jornada, pero también de sus trayectorias escolares al realizar la Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional.

Familias, docentes, directivos, amistades y vecinos acompañaron este momento tan especial que, como rasgo distintivo, esta ocasión contó además con una suelta de palomas, que despertó el asombro y aplauso de las personas presentes. Fue llevada a cabo gracias a la colaboración de la agrupación colombofila La Mensajera Olavarriense.

El acto, que fue organizado en conjunto por el Municipio, la Guarnición Ejército Olavarría y la Asociación Cultural Belgraniana, permitió además rendir homenaje a la figura del General Manuel Belgrano, creador de nuestra enseña patria y uno de los principales protagonistas de la construcción de la Nación Argentina, cuyo legado continúa vigente.

En ese sentido, una de las oradoras de la jornada fue Fabiana Rivero, de la Asociación Cultural Belgraniana, quien enalteció el legado y obra de Manuel Belgrano. “Nos bautizó como nación independiente y soberana, creando nuestro lábaro bendito. Hasta hoy sus teorías y realizaciones tienen plena vigencia, ideas que no se apartan de la razón y la justicia, de la honradez del propósito y del trabajo desinteresado, indispensables cuando se proyecta una transformación estructural de la Argentina. Gracias por su legado y por su bandera de la patria mía”, ponderó.

El intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por integrantes de su gabinete, tomó la palabra para saludar a cada una de las personas presentes, pero principalmente felicitar a chicos y chicas que realizaron la promesa a la bandera.

“Qué lindo es verlos todos unidos en esta promesa. Docentes, directivos y ustedes estudiantes. Emociona verlos junto a sus maestros y maestras, pero principalmente emociona porque los veo junto a sus familias. Hoy 20 de junio es un día significativo, de reflexión sobre los valores y el legado que nos dejó Manuel Belgrano, ese concepto indeclinable de soberanía por el que trabajamos profundamente todos los días”, expresó.

Como cierre de la jornada, estudiantes, familiares y demás asistentes compartieron una merienda compuesta por chocolatada caliente y tortas fritas, ofrecidas por el Ejército local.

Estuvieron presentes además el presidente del Concejo Deliberante Guillermo Santellán, el jefe de guarnición ejército de Olavarría teniente coronel Andrés Galván, la inspectora jefe regional estatal Marta Casanella, la inspectora jefe regional de Educación de Gestión Privada Romina Altafini, el inspector jefe distrital región Julio Benítez, la presidenta del Consejo Escolar Florencia Cervino y el diputado provincial Martín Endere. Además, concurrieron secretarios, subsecretarios, directores y delegados municipales, concejales, integrantes de la Asociación Cultural Belgraniana y de la Asociación Cultural Sanmartiniana, autoridades académicas, agrupación veteranos de guerra 2 de abril, agrupación veteranos Naciones Unidas Ciudad de la Barriada, veteranos continentales de la Barriada, bomberos voluntarios de Olavarría, la familia del capitán de corbeta Diego Wagner, fuerzas de seguridad, unión de colectividades e integrantes de diferentes instituciones y asociaciones del Partido.

Realizaron la promesa a la bandera estudiantes de las siguientes instituciones educativas: Escuela Primaria N°1, Escuela Primaria N°2, Escuela Primaria Nº4, Escuela Primaria 8, Escuela Primaria 11, Escuela Primaria 17, Escuela Primaria 18, Escuela Primaria 20, Escuela Primaria 21, Escuela Primaria 24, Escuela Primaria 58, Escuela Primaria 59, Escuela Primaria 60, Escuela Primaria 81; Escuelas Primarias de Adultos 707 y 715, CEA 707, Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) 451 y 453; Instituto de Enseñanza Oral (IDEO), Colegio San Antonio de Padua, Colegio Nuevas Lenguas, Instituto Privado José Manuel Estrada, Colegio Fray Mamerto Esquiú, Colegio Santa Teresa, Colegio Privado Libertas, Centro Educativo Alfa y Omega, Escuela Cristiana Evangélica Argentina (ECEA), Instituto Nuestra Señora De Fátima, Instituto Nuestra Señora Del Rosario, Instituto Monseñor Cáneva y Escuela Mariano Moreno.