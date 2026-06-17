Allanaron domicilios de Olavarría, Azul, Tandil y Rauch en investigación por tenencia de material de abuso sexual infantil

Este miércoles 17 de junio se llevaron a cabo 121 allanamientos conjuntos y coordinados en 76 localidades de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII”.

Se trata de la séptima operación de estas características ejecutada por los fiscales referentes en Grooming, Ciber pedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Procurador General Dr. Julio Conte-Grand.

Esta acción busca desbaratar redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea. Además de perseguirse la distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados: la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los Art. 128 y 131 del Código Penal Argentino.

El procedimiento estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciber pedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a los fiscales especializados en la temática.

En el Departamento Judicial de Azul se llevaron adelante siete allanamientos simultáneos en las ciudades de Azul, Olavarría, Tandil y Rauch, en investigaciones vinculadas a la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI).

Las causas son tramitadas por la UFI especializada a cargo del Dr. Adrián Peiretti, con intervención de distintos Juzgados de Garantías del Departamento Judicial.

Las investigaciones se originaron a partir de reportes efectuados por las plataformas Google Photos y Google Drive, las cuales detectaron en cuentas de usuarios el almacenamiento de imágenes, videos y capturas de pantalla que contendrían material de abuso sexual infantil, observándose menores de 18 años participando en actividades sexuales explícitas o exhibiendo sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

Los procedimientos fueron realizados en domicilios de Olavarría, con la intervención del Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. Fabiana San Román, en Rauch, con intervención del Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Federico Barberena, en Tandil, con intervención del Juzgado de Garantías a cargo del Dr. José Moragas y en Azul, con intervención de los Juzgados de Garantías a cargo de los Dres. Federico Barberena y Juan José Suárez, respectivamente.

Durante los allanamientos se secuestraron distintos dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias informáticas con el objetivo de determinar la existencia de material de interés para las investigaciones y avanzar en la identificación de eventuales responsables.