Espacio de encuentro para mamás primerizas

El Municipio, a través de la Subsecretaría de APS, trabaja en un nuevo proyecto de intervención comunitaria; en articulación con el equipo interdisciplinario del CAPS Nº 22: profesionales de medicina, enfermería, obstetricia, trabajo social, salud mental y promotores comunitarios.

El proyecto consiste en un espacio de encuentro semanal para mamás primerizas, destinado a mujeres jóvenes embarazadas y/o madres primerizas que concurren al mencionado CAPS.

Los encuentros (un total de 20) serán coordinados por Yanina Bravo, estudiante del Ciclo Superior de la Escuela de Psicología Social de Azul y la promotora de Salud Josefina Moreira.

Se llevarán a cabo los días jueves en el horario de 14:00 a 15:30 horas.

Se prevé el abordaje de temáticas tales como el reconocimiento de trayectorias personales y cambios producidos por la maternidad, identificación, expresión y elaboración de emociones, matrices de aprendizaje y modelos de cuidado, redes familiares y comunitarias, proyectos personales y expectativas sociales.