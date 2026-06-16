Mariano Marina seguirá jugando Liga Nacional

Mariano Marina fue anunciado como continuidad en La Unión y seguirá jugando en la segunda categoría del básquet nacional donde tuvo un gran estreno en 2025.

El elenco de Formosa oficializó la renovación de contrato del escolta olavarriense tras su exitoso primer año en la Liga Nacional. Luego de una temporada en la que La Unión peleó en los puestos de vanguardia durante gran parte del calendario, disputó la Copa Islas Malvinas y culminó octavo en la fase regular, la dirigencia inició el armado del nuevo plantel con el objetivo de volver a ser protagonista en la elite del básquet argentino.

Confirmada la continuidad de Guillermo Narvarte al mando del plantel, la institución formoseña confirmó las continuidades de Mariano Marina y Alexis Elsener.

El nacido en Olavarría tuvo un marcado protagonismo desde el inicio de la temporada y terminó siendo el segundo en la votación de los debutantes-revelaciones de la temporada. En los 41 partidos que disputó con la camiseta de La Unión promedió 21 minutos en cancha, con 8 puntos por encuentro, 3,1 rebotes y 1,7 asistencias. Además, registró un destacado 41 por ciento de efectividad en lanzamientos de tres puntos.

Antes de llegar a La U, el surgido en Ferro había jugado Liga Argentina con Estudiantes y Deportivo Viedma.