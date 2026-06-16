Llega un nuevo Encuentro de Bandas organizado por Libertas

El próximo viernes 3 de julio el Teatro Municipal reunirá a decenas de escuelas secundarias en lo que será el XIII Encuentro de Bandas.

El evento cultural es organizado por docentes y estudiantes del Colegio Privado Libertas, que cada año se preparan con anticipación para recibir a las bandas inscriptas y darles, en el gran escenario del Teatro, su espacio para brillar.

Se desarrollará el 3 de julio desde las 8:15 hasta las 12.30, para dar cierre al primer cuatrimestre con un encuentro que año a año sorprende por la cantidad de jóvenes estudiantes, docentes y familias que acompañan a las bandas.

Desde el establecimiento se informó que la inscripción permanecerá abierta hasta el 19 de junio. Las bandas interesadas deben comunicarse al mail encdebandas.libertas@gmail.com.

La invitación se hizo extensiva a todas las escuelas de Olavarría de la gestión pública y privada, como también a aquellos colegios de la Región XXV (que incluye las ciudades de Bolívar, Azul y Tapalqué).