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Llega un nuevo Encuentro de Bandas organizado por Libertas

Se realizará el viernes 3 de julio en el Teatro Municipal. Se trata de la edición número 13 del ya tradicional evento impulsado por el colegio secundario. Continúa abierta la inscripción hasta el 19 de junio.

 

El próximo viernes 3 de julio el Teatro Municipal reunirá a decenas de escuelas secundarias en lo que será el XIII Encuentro de Bandas.

 

 

El evento cultural es organizado por docentes y estudiantes del Colegio Privado Libertas, que cada año se preparan con anticipación para recibir a las bandas inscriptas y darles, en el gran escenario del Teatro, su espacio para brillar. 

 

 

Se desarrollará el 3 de julio desde las 8:15 hasta las 12.30, para dar cierre al primer cuatrimestre con un encuentro que año a año sorprende por la cantidad de jóvenes estudiantes, docentes y familias que acompañan a las bandas.

 

 

Desde el establecimiento se informó que la inscripción permanecerá abierta hasta el 19 de junio. Las bandas interesadas deben comunicarse al mail encdebandas.libertas@gmail.com.

 

 

La invitación se hizo extensiva a todas las escuelas de Olavarría de la gestión pública y privada, como también a aquellos colegios de la Región XXV (que incluye las ciudades de Bolívar, Azul y Tapalqué).

 

 

 

 

 

 

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